Kryzys zbożowy zażegnany? Minister rolnictwa nie potwierdza

Minister rolnictwa w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany m.in. o to, czy polscy rolnicy są już wolni od kryzysu zbożowego. - Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, aby poradzić sobie z tym problemem - powiedział Robert Telus. Zaznaczył, że o zażegnanym kryzysie powie wtedy, kiedy będzie wiedział, iż spichlerze są puste. - Te decyzje, które podjęliśmy, czasami niektórzy mówią drastyczne i daleko idące, spowodowały, że stanęliśmy na dobrych torach - powiedział gość WP. - Obudziliśmy Unię Europejską. Ja chyba najbardziej cieszę się z tego, że UE zauważyła, że korytarze solidarnościowe do tej pory to były tylko hasła - kontynuował. - Jako Polska osiągnęliśmy sukces, bo udało nam się przekonać UE - dodał Robert Telus. Rozmówca Michała Wróblewskiego zaznaczył, że decyzja o zamknięciu granicy była podjęta po to, aby ochronić polskich rolników. Robert Telus przekonywał, że działania w tej sprawie podejmował nie tylko on, ale także m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński.