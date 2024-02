Kryzys w Warszawie. Wszystko zamknęli, wyszli na ulice

- W 2011 roku mój czynsz wynosił 2700 złotych, dzisiaj płacę 6 tysięcy złotych. Czynsze są nierówne. Prezes mówiła, że musi odprowadzać co miesiąc do miasta 2 mln zł. Okazało się, że to absurd, bo mamy dokumenty, że to tylko 4 mln rocznie - wylicza najemczyni Grażyna Stasiak.