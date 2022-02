Kryzys w USA. Płace w górę, a chętnych do pracy nie ma

Mimo to rąk do pracy nie ma. Latynosi, którzy osiedlają się na Florydzie, stanowią większość kadry w sklepach spożywczych, hotelach czy restauracjach. Nie wszyscy imigranci podejmują się jednak zatrudnienia. Część z nich po prostu egzystuje. Amerykanie nie chcą za to pracować za głodowe stawki i wolą korzystać z pomocy socjalnej, niż poświęcać swój czas dla niewielkiego zarobku. We wspomnianym wcześniej Miami życie jest niezwykle drogie, a utrzymanie się za najniższą pensję oznacza naprawdę bardzo skromne życie.