Kryzys w Platformie, ważne spotkanie. "Budka nie ustąpi ani o centymetr"

- Wygląda to na rejteradę bez pomysłu. Rewolucja dla rewolucji. Dzisiaj, nawet jeżeli Budka popełnił w ostatnim czasie sporo błędów i doprowadził do spadku w sondażach, nikt się nie garnie do zastąpienia go w fotelu szefa Platformy. Rafał Trzaskowski nie chce się w to mieszać, uważając – poniekąd słusznie – że akurat on powinien się od PO odklejać. Będąc obecnie najpopularniejszym politykiem opozycji, miałby stawać na czele partii, która ma 12 procent w sondażach? - mówi nam inny polityk Platformy.