Każde słowo miażdżyło Borysa Budkę. Paweł Zalewski mówił wolno i z namysłem

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej w piątek zdecydował o wyrzuceniu ze swoich szeregów dwóch posłów. W programie "Newsroom WP" odniósł się do tego jeden z nich, Paweł Zalewski. - Sytuacja, w której największa partia opozycyjna zamiast wyciągania wniosków i pokazywania alternatywy wyrzuca krytyków ze swoich szeregów, świadczy o tym, że Borys Budka niczego nie rozumie. Udowodnił on, że nie ma żadnych kompetencji, by dowodzić największym ugrupowaniem opozycyjnym - stwierdził b. polityk PO. Paweł Zalewski dodał, że "lider powinien być zmieniony". - Borys Budka pokazał, że jest człowiekiem niedojrzałym, który nie rozumie, co się dzieje w Polsce - powiedział poseł. Gość WP zapewnił jednak, że jeszcze "nie żegna się z Platformą".

