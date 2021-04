Rada Krajowa PO. Rośnie presja na Borysa Budkę

- W Platformie trwa dyskusja na temat przywództwa. Jesienią odbędą się wybory na wszystkich szczeblach w PO - od kół po zarządy regionów. Pytanie o przywództwo w partii naturalnie się pojawia. Czy będą wybory przewodniczącego? Kadencja trwa od 2 do 4 lat. Temat jest w PO dyskutowany - przyznał kilka dni temu były lider PO Grzegorz Schetyna.

Była kandydatka na prezydenta z ramienia PO, wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, w Radiu Plus dodawała: - Od czegoś zaczynamy system wyborczy, to jest początek. Jesteśmy partią demokratyczną, przewodniczącym Budka jest już 1,5 roku, ma kadencję od 2 do 4 lat, będziemy o tym rozmawiać, jak dalej będzie wyglądała PO.