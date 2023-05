Kryzys w Niemczech. Gospodarka pogrąża się w recesji

Niemiecka gospodarka pogrąża się w recesji. Jak wynika z danych niemieckiej Rady Ekspertów Ekonomicznych, największa gospodarka w UE skurczyła się o 0,3 proc. w pierwszych trzech miesiącach 2023 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jak podaje Deutsche Welle, powodem takiego stanu rzeczy jest ograniczenie popytu względem stale rosnących cen. - Odchodzimy od ograniczeń podażowych w kierunku ograniczeń popytowych. Wynika to z wysokich cen, a także z restrykcyjnej polityki pieniężnej, która jest ważna dla obniżenia inflacji. Inflacja wciąż jest wysoka. Mamy dziś jednocześnie stagnację i wysoką inflację - apeluje Veronika Grimm, ekonomistka z niemieckiej Rady Ekspertów Ekonomicznych. Niemcom udało się przetrwać zimę bez większych problemów, ale gdyby była ona bardziej mroźna, to według Deutsche Welle w pewnym momencie zabrakłoby dostaw gazu. Niemieccy ekonomiści mówią jednym głosem i twierdzą, że kluczem do ożywienia gospodarki są miliardowe inwestycje. - Bardzo ważne jest, aby przyśpieszyć inwestycje, zainicjować programy inwestycyjne dla przemysłu wytwórców energii - dodała ekspertka. Materiał Deutsche Welle.