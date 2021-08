Kryzys na granicy z Białorusią. Caritas chce pomóc uchodźcom

- Jako Caritas Polska chcielibyśmy przede wszystkim zadbać o ludzi. Wszyscy mamy świadomość jak skomplikowana jest obecna sytuacja na granicy i dlatego powstrzymujemy się od pochopnych ocen. Apelujemy jednak o to, by szukać jak najpilniejszych rozwiązań i umożliwić zapewnienie potrzebującym pomocy i godności. Nas interesuje pomaganie i do tego mamy stałą gotowość. W ostatnim komunikacie KEP biskupi podziękowali lokalnym społecznościom, żołnierzom i Straży Granicznej za ich trudną pracę - przyłączamy się do tych podziękowań - przekazuje nam Marcin Dubicki.