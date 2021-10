WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Innowacje

Innowacje Śląsk

Śląsk Kraków

Kraków Wideo

Wideo Trójmiasto

Trójmiasto Strefa Premium

Strefa Premium Najnowsze uchodźcy + 2 kryzys migracyjnymichałowo Dzisiaj, 21-10-2021 09:51 Kryzys na granicy. Mieszkańcy Michałowa boją się, że trafią na zwłoki Kryzys migracyjny trwa. W położonej niedaleko granicy z Białorusią gminie Michałowo powstają specjalne całodobowe punkty, w których cudzoziemcy mogą liczyć na darmowe ubrania oraz ciepły posiłek. Wiceburmistrza gminy Konrada Sikorę zapytaliśmy, czy mieszkańcy nie boją się, że chodząc po okolicznych lasach, natrafią na przypadkowe zwłoki. - Jesteśmy oswojeni z taką myślą, jednak ludzie, którzy tutaj chodzą na grzyby, to bardziej boją się wilków niż uchodźców, bo mamy z nimi ostatnio problem. Natomiast tak, świadomość tego, że możemy natrafić na ciała jest duża - powiedział samorządowiec w programie "Newsroom" WP. Jak dodał, "rolnicy, którzy mają pola kukurydzy, po prostu boją się wyjechać kombajnami w pola". - Obawiają się, że ta kukurydza zrobi się czerwona - tłumaczył Sikora. Rozwiń pani burmistrza bo takie relacje t … Rozwiń Transkrypcja: pani burmistrza bo takie relacje też pan o tym trochę napomknął w pewnym sensie przed momentem Czy mieszkańcy żeby się nie boicie że podczas zwykłego spaceru w lesie kiedy pójdziecie na spacer z psem do lasu po którym spaceruję od lat że się natchnie cię po prostu w którymś momencie nam na ciała osób to tam straciły swoje życie Czy jest takie słowo Jesteśmy oswojeni z taką myślą że ludzie tutaj którzy chodzą na grzyby a mam naprawdę dużo grzybów dużo lasów to ostatnio bardziej boją się Wilków bo akurat mamy taką sytuację że dużo w lasach grasuje i tego się boją niż uchodźców natomiast taxi świadomość tego że możemy natrafić na ciała jest duża i na przykład wiem że niektórzy mają pola kukurydzy i którzy czekają na żniwa bo już jest czas żeby tam zabrać to po prostu boją się wyjechać kombajnami w pola bo boją się że ta kukurydza zrobicie