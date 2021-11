Kryzys na granicy. Generał apeluje do rządu: To jest zdecydowany błąd

Napięta sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej trwa. Na miejscu wciąż nie mogą przebywać polscy dziennikarze. O zasadność zakazu wprowadzonego przez rząd zapytaliśmy gen. Bogusława Packa. - To jest na obecnym etapie zdecydowany błąd, ponieważ nawet kłamstwo powtarzane kilka razy staje się prawdą - powiedział w programie "Newsroom" WP, tłumacząc, że dziennikarzy zachodnich wpuścił na obszar przygraniczny Aleksander Łukaszenka, który wykorzystuje media do działań propagandowych. - Rekomenduję polskim władzom pilne zwolnienie tego zakazu i wprowadzenie tam dziennikarzy. Powstaje taka niemiła atmosfera, jakbyśmy mieli coś do ukrycia - stwierdził gen. Pacek. Pytany o koczujących przy granicy migrantów, wojskowy odparł, że "ci ludzie zostali oszukani". - Obiecano im ziemię w Niemczech i cudowne życie, a oni w to uwierzyli. Nie traktujmy migrantów jak naszych przeciwników - dodał Pacek.