Kryzys na granicy. Brudziński o posłach opozycji: Pożyteczni idioci

Zdjęcia slajdów upublicznionych na konferencji pokazał później na Twitterze wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Wiceminister do wpisu załączył cytat posłanki KO Iwony Hartwich, która w sierpniu apelowała o wpuszczenie migrantów do Polski. "Wpuśćcie w końcu tych ludzi do Polski! Kim są, ustali się później!" - pisała polityk.