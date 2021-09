Kamiński w Sejmie o stanie wyjątkowym. "Mamy poważny problem"

- Niech pan zdejmie maseczkę panie ministrze, bo się nam pan udusi. Proszę tak nie wzdychać. Co dalej, po przedłużeniu stanu wyjątkowego? Co, gdy się to zakończy? Co z FRONTEX-em i Polskim Czerwonym Krzyżem? - pytała z kolei posłanka Katarzyna Piekarska z Lewicy.