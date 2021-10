Kryzys migracyjny na granicy. Przydacz zapowiada sankcje wobec Białorusi

Funkcjonariuszka dodała, że od początku roku takich incydentów było w sumie ponad 21,2 tys. Tylko w październiku odnotowano ich 9,6 tys. - Od początku roku zatrzymaliśmy 1923 nielegalnych imigrantów, z czego 1004 osoby to obywatele Iraku. W lipcu takich osób zatrzymaliśmy 242, w sierpniu 960, we wrześniu 319, a w październiku, jak do tej pory 260 nielegalnych imigrantów - przekazała Michalska.