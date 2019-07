Kryzys lekowy. Listy brakujących lekarstw w ponad 1000 aptek w Polsce. Brejza: Wściekłość i rozpacz

To jak dotąd największa (pre)kampanijna akcja Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi. Opozycja jeździ po Polsce i sprawdza, ile i jakich leków nie ma w aptekach. - Ludzie są zrozpaczeni i wścieli. Zwłaszcza, gdy słyszą bezczelne kłamstwa rządzących, że wszystko jest w porządku - mówi WP pomysłodawca akcji Krzysztof Brejza.

"Opozycja z Koalicji Obywatelskiej wygrywa dziś politycznie akcją sprawdzania braków ważnych leków w aptekach. To chyba znacznie bardziej dotyczy zwykłych ludzi niż kolejny dzień rozstrząsania Białegostoku" - zauważył na Twitterze wicenaczelny "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński.

Jak słyszymy, politycy PO odwiedzilili w ciągu dwóch dni ponad tysiąc aptek w całej w Polsce. Pokazywali, jakich leków brakuje, zamieszczając w mediach społecznościowych listę brakujących preparatów. - PiS robi listy wyborcze, a my pokazujemy listy brakujących leków - mówi posłanka Joanna MuchaMucha.

- Co słyszycie od wyborców? - pytamy Krzysztofa Brejzę.

- Są zrozpaczeni, dlatego oni nie tylko chcą, żebyśmy ich słuchali. Wyborcy oczekują od nas sprawczości, działania. Przedstawiamy nasze rozwiązania na to, jak temy kryzysowi lekowemu zaradzić. Bo tu cały system zupełnie nie działa! - odpowiada nasz rozmówca.

- Niech pani minister wsiądzie w limuzynę, niech jedzie choćby do Świecia, gdzie znajduje się szpital psychiatryczny. Niech idzie do apteki, spróbuje kupić leki dla chorych psychicznie osób. Widziałem kobiety, które miały łzy w oczach, bo nie mogły kupić potrzebnych lekarstw. Do ludzi docierają te słowa, jak można tak kłamać? - denerwuje się Brejza.