Kryzys dyplomatyczny z Izraelem. Ekspert wskazuje błędy Polski

- To nie ma nic wspólnego z dyskryminowaniem osób pochodzenia żydowskiego czy też rodzin i spadkobierców ofiar Holokaustu - podkreślił były ambasador RP. Piekarski nawiązał w ten sposób do zarzutów, jakie w kontekście nowelizacji Kpa są stawiane Polsce m.in. w izraelskiej prasie. "Times of Israel" napisał w sobotę, że "Polska, nie pierwszy raz w historii, przyjęła antysemickie i niemoralne prawo".