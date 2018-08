Kryzys dyplomatyczny na linii Arabia Saudyjska – Kanada. Powodem konfliktu są prawa człowieka

24 godziny-tyle otrzymał ambasador Kanady na opuszczenie stolicy Arabii Saudyjskiej. Władze w Rijadzie nakazały powrót do kraju swojemu przedstawicielowi w Ottawie. Równocześnie wstrzymane zostały wszelkie umowy handlowe między Arabią Saudyjską a Kanadą.

Powody konfliktu między Arabią Saudyjską a Kanadą

Prawa kobiet w Arabii Saudyjskiej

Sytuacja kobiet w Arabii jest bardzo trudna. Na ulicach mogą pojawiać się tylko za zgodą męskiego opiekuna (ojca, brata, męża, syna) lub w jego towarzystwie. Podczas przebywania po za domem ich ciała muszą być dokładnie zakryte długą chustą, tyczy się to również okrycia głowy i twarzy. Wszystkie miejsca publiczne w tym kraju posiadają oddzielne miejsca dla kobiet a oddzielne dla mężczyzn. Dziewczyna chcąca podjąć naukę na uczelni wyższej również musi uzyskać na to zgodę opiekuna. Podobnie jest w kwestii wyjazdu zagranicznego lub podjęcia pracy. Rewolucją kulturową ostatnich lat jest wydane w maju tego roku pozwolenia na prowadzenie przez kobiety samochodu. Saudyjki jako ostatnie na świecie otrzymały do tego prawo. Nie dawno książę Muhammad ibn Salman (następca tronu) mianował kobietę na stanowisko wiceministra pracy i rozwoju społecznego, a we współpracy z ministrem kultury wydał zezwolenie na legalne otwieranie kin. Przez ostatnich 40 lat było to niemożliwe. Z perspektywy mieszkanek krajów, w których przestrzegane są prawa kobiet, taki system w Arabii to niewolnictwo. Jednak główne zainteresowane nie odbierają tego jako coś złego. Wszystkie normy panujące w ich kraju mają podłoże kulturowe. Saudyjki są wręcz szczęśliwe, że np. pracują na innym piętrze niż mężczyźni, bo to zapewnia im dużo wolnej przestrzeni. Kobiety w bogatych miastach Arabii Saudyjskiej nie zajmują się również prowadzeniem domu, czy wychowaniem dzieci. Dlatego często uważają swoje życie za beztroskie.