Arabia Saudyjska grozi wojną. Chodzi o rosyjskie rakiety

Działaniami militarnymi zagroził król Arabii Saudyjskiej władzom Kataru. To reakcja na plany tego kraju o instalacji rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400 Triumf. Tymczasem Saudowie sami zamówili ten typ uzbrojenia.

Groźby króla Salmana miały znaleźć się w liście do prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Do treści pisma dotarł dziennik "Le Monde". Saudyjski władca miał stwierdzić, że jest gotowy "do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym również działań militarnych, w celu wyeliminowania" systemu obrony S-400, jeśli znajdzie się on na wyposażeniu armii Kataru.