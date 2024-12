Krytyczny wpis Tuska. "Do Polski 2050 pretensję są o co?"

Premier Donald Tusk ostro skomentował koalicjantów. Stwierdził, że rozliczenia idą za wolno. - Jeśli się wreszcie nie ogarną, sami zostaną przez ludzi rozliczeni - napisał Tusk. - Ja nie rozumiem tego wpisu, no bo o co tu są pretensje do nas, jako koalicjantów. Do Polski 2050 pretensje są o co? - pytał w programie "Tłit" WP poseł Polski 2050 Rafał Komarewicz. Dziennikarz zasugerował, że może chodzić o komisję ds. Pegasusa. - Komisja jest prowadzona przez posłankę Magdalenę Srokę, która jest z ramienia PSL, więc ja rozumiem, że jest to wpis do kolegów z PSL-u - powiedział gość programu. Dodał, że sam się zgadza z tym wpisem. - Bez rozliczenia nie będzie naprawy, to jest fakt - dodał.