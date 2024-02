Krytyczna sytuacja. Katalonia ogłosiła stan nadzwyczajny

Plan zaproponowany przez władze składa się z trzech etapów, zależnych od stopnia nasilenia suszy. W pierwszym etapie zużycie wody na osobę dziennie jest ograniczone do 200 litrów, w drugim spada do 180 litrów, a w najbardziej krytycznym etapie do 160 litrów. Średnie zużycie wynosi ok. 133 litry wody dziennie.