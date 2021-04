Krystyna Pawłowicz wywołała burzę. Teraz przeprasza dziecko

Krystyna Pawłowicz skrytykowała dyrekcję szkoły podstawowej w Podkowie Leśnej za to, że ta "zobowiązała" innych nauczycieli do zwracania się do transpłciowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które "widnieje w aktach". Jednocześnie ujawniła dane, które łatwo mogły doprowadzić do identyfikacji dziecka.

"Dyrektorka Szkoły Samorządowej (tu Krystyna Pawłowicz podała dane szkoły - red.) doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały zobowiązującej nauczycieli, aby zwracali się do 10-letniego ucznia, chłopca, per Agnieszka, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywilnego zlekceważono" - napisała we wtorek Krystyna Pawłowicz. To wywołało falę oburzenia.