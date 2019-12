Krystyna Pawłowicz w obozie rządzącym ma też krytyków. "Skandaliczne"

Krystyna Pawłowicz, mimo że została sędzią TK, nie skończyła z mocnymi wypowiedziami. Czy tym razem przesadziła? Czy złamała kodeks etyki? Okazuje się, że nie wszyscy w obozie rządzącym bronią byłej posłanki.

- Uważam to za skandaliczne zachowanie. Uważam, że pani profesor Krystyna Pawłowicz, obejmując tę ważną funkcję, na którą ją jako parlament powołaliśmy, powinna sobie darować tego typu aktywności - podkreślił na antenie TVN24 rzecznik prasowy Porozumienia oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Co zrobiła Pawłowicz?

Jako posłanka słynęła z kontrowersyjnych wypowiedzi. Po tym, jak została sędzią TK, wielu oczekuje od niej powściągliwości. Tymczasem Pawłowicz na Twitterze w ten sposób napisała do kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej: "Wstydem, proszę pani Kidawy-Błońskiej to jest pani bezwstyd, bezwstyd bezkrytycznej marionetki, bezwstyd nieudanego socjologa z infantylnymi pretensjami do bycia 'prezydentem'... Litość".