Krystyna Pawłowicz w hotelu. Szymon Hołownia mocno skomentował

W hotelu "Malinowy Zdrój" w Solcu-Zdroju miało dojść do pożaru i ewakuacji gości oraz personelu. Wersji straży pożarnej zaprzecza jednak dyrektor hotelu. W środku zamieszania znalazła się sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. Komentując swój pobyt w hotelu, oznajmiła, że "przebywała tam na pobycie leczniczym". - Jeżeli miliony Polaków muszą powstrzymać się od mobilności, jeżdżenia, załatwiania sowich podstawowych potrzeb, a ktoś mówi: ja mam papiery i mogę, no to jest to niepoważne - ocenił w programie WP "Newsroom" zachowanie sędzi TK Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Podkreślił, że "to jest rzecz, która jest tak naprawdę głębokim nietaktem wobec tych wszystkich ludzi, którzy tych obostrzeń przestrzegają".

