Krystyna Pawłowicz miała schować się w cień. Ale zareagowała na "chamstwo"

Krystyna Pawłowicz w grudniu zapowiedziała odejście z polityki i zawieszenie aktywności na Twitterze. Wielu w to nie wierzyło, co okazuje się słuszne. Posłanka cały czas publikuje posty i reaguje, kiedy ktoś obraża rządzących. Tym razem padło na Joannę Scheuring-Wielgus.

W środę tematem politycznym, który wywoływał największe poruszenie, był projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Został opublikowany 31 grudnia, a już 2 stycznia interweniował premier Mateusz Morawiecki . Zapowiedział, że dokument wróci do autorów "w celu wyeliminowania wszystkich wątpliwych zapisów". Kobiety zdążyły już jednak powiedzieć, co myślą o zmianach . Głos zabrała też posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Zdecydowała się na dość odważne słowa pod adresem szefa rządu "To pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, że taki gniot (zresztą nie pierwszy) wychodzi z pana rządu? Pan jest dzbanem czy premierem RP? Powiedzieć wstyd to mało" - napisała na Twitterze.

Stanęła w obronie premiera. To, co napisała posłanka, Pawłowicz nazwała "chamstwem lewackim". Zapowiedziała, że sprawę zgłosi do sejmowej Komisji Etyki.