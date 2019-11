Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz w TK? Michał Szczerba: PiS próbuje odwrócić uwagę

- Okoliczności są zdumiewające. Wniosek zostanie przemielony, a papiery zostaną wyrzucone do kosza. Kandydatury zostaną zmienione - mówi poseł PO. Chodzi o osoby, które PiS zgłosił na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Elżbieta Chojna-Duch kandydatami PiS do Trybunału Konstytucyjnego

- Okoliczności są zdumiewające. Marszałek Ryszard Terlecki twierdzi, że kandydatury złożono w piątek. Koniec kadencji Sejmu upływa 11 listopada o północy. Wniosek zostanie przemielony, a papiery zostaną wyrzucone do kosza. Te propozycje są fatalne, ale zostaną zmienione. Konstytucja jest gwałcona na każdym kroku - mówi w rozmowie z reporterem WP Klaudiuszem Michalcem poseł PO Michał Szczerba.

Michał Szczerba o propozycjach Prawa i Sprawiedliwości do TK

- To śmianie się w oczy prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Stanisław Piotrowicz to przykład dekomunizacji rozumianej inaczej. Z drugiej strony jest Krystyna Pawłowicz, która zasłynęła specyficznym zachowaniem. Elżbieta Hojna-Duch naginała fakty, żeby przypodobać się władzy w komisji VAT-owskiej. Zostało jej zarzucone kłamstwo. Prawdopodobnie złożyła fałszywe zeznania, ale to zostanie sprawdzone przez sąd - dodał.