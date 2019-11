WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze joanna senyszyn + 2 krystyna pawłowiczkonstytucja 1 godzinę temu Krystyna Pałowicz "wytnie numer PiS-owi"? Joanna Senyszyn o "kreacji" kandydatki do TK Joanna Senyszyn skomentowała najnowszy sondaż Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że ponad połowa respondentów negatywnie ocenia Krystynę... Rozwiń Pani Krystyna Prawnik Tryb To jest … Rozwiń Transkrypcja: Pani Krystyna Prawnik Tryb To jest dla mnie osoba absolutnie nie odgadnie ona dlatego że Znam student Którzy w czasach kiedy ona jeszcze polityką się nie zajmował Byli zachwyceni wykładami i bardzo ją lubi Również jej koleżanki i koledzy z Studiów mówią że to była czarująca osoba pełna wdzięku rozrywkowa jak Także I nagle się zmieniła i teraz zauważyłem że kiedy ona jeszcze weszła do polityki To mów to właśnie oni nikt nic nie wiedział że ona w ogóle nie istniała ona zaistniała Dopiero o tym Bezczel Skandaliczny mi wypowiedź No może to była tylko kreacjami Zgodzić z taką teorią Krystyna Pawłowicz wchodząc do Trybunału Konstytucyjnego całą tą swoją polityczną otoczkę zostawi za drzwiami będzie z powrotem W takim rzetelny Solidnym prawnikiem bym się gdyby tak było i nawet nie zdziwiłabym się gdyby Ciała pis-owi numer i orzekał a zgodnie z konstytucją No to ciekawe