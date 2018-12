Krym. Rosja przeprowadziła ćwiczenia załóg systemów rakietowych

Na terenie anektowanego przez Moskwę Krymu, rosyjska armia przeprowadziła w środę ćwiczenia z udziałem systemów rakietowych S-400. Ich załogi ćwiczyły rozlokowywanie oraz przenoszenie wyrzutni na stanowiska w nowych rejonach.



Jak informują Rosjanie, systemy rakietowe S-400 są w stanie niszczyć samoloty i pociski manewrujące na odległość do 400 kilometrów i na wysokości od 5 metrów, a cele balistyczne o prędkości do 4,8 km/s - na dystansie do 60 kilometrów. Zasięg radarów systemu wynosi 600 km.