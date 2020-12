Krwawy atak w Rzeszowie. 19-letni Ukrainiec usłyszał zarzuty

Ranni mieli obrażenia w postaci ran ciętych i kłutych. W stanie zagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala. W mieszkaniu, które wspólnie wynajmowali, widać było wyraźne ślady walki.

Rzeszów. Zatrzymano 19-latka

Zbiegiem był 19-latek. Ostatecznie poszukiwany mężczyzna, w sobotę rano sam zgłosił się do komisariatu na Nowym Mieście i został zatrzymany. Trafił do policyjnego aresztu. Przyznał się do winy i usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. W poniedziałek Sąd Rejonowy w Rzeszowie zdecydował, że najbliższe trzy miesiące, podejrzany spędzi w areszcie tymczasowym.