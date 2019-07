Krwawa jatka na imprezie w Bychawie. Nożownik odpowie przed sądem za atak

59-letni mężczyzna z Bychawy na Lubelszczyźnie zaatakował nożem kolegę. Rozciął mu szyję od ucha po brodę. Teraz odpowie za to przed sądem. Do ataku doszło na imprezie alkoholowej.

Do dramatycznych scen doszło w styczniu w Bychawie. Ofiarą był Adam A. Tego dnia odwiedzili go dwa koledzy. Mężczyźni pili razem alkohol. W pewnym momencie do Adama A. zadzwonił Marian K. i zaprosił go "na kielicha". Zgodził się, żeby mężczyzna przyszedł ze znajomymi.

Niczego nie pamięta

- Maniek, czyś ty się wściekł – krzyknął do niego Adam A. Kolega podął mu ręcznik, by zatamował krwawienie. Ranny pobiegł do sąsiada, który wezwał pogotowie Adam A. trafił do szpitala. Jak powiedział później lekarz, zabrakło 2 cm, by nóż przeciął tętnicę.