"Krótkowzroczny megaloman". Kontrowersyjne wpisy opozycji. Jest reakcja

Kontrowersyjne wpisy polityków opozycji. Sytuację w USA odnoszą wprost do tej w Polsce. "U nas też krótkowzroczny megaloman doprowadza do przemocy i zagrożenia życia ludzi, by dalej robić swoje ciemne interesy. (...) Teraz czas na Polskę" - napisał między innymi Robert Biedroń. - Tam, gdzie to jest niezbędne, należy nastroje polityczne studzić, a nie je rozpalać - skomentował w programie "Tłit" rzecznik rządu Piotr Mueller. Zaapelował, "by nie rozniecać sporów tam, gdzie one nie są potrzebne". - Część z tych komentarzy można by raczej odebrać jako samokrytykę - stwierdził.

