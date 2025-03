Kropiwnicki do dymisji? Jest reakcja polityka Polski 2050

Czy wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki powinien podać się do dymisji? - z takim pytaniem Michał Wróblewski, prowadzący program "Tłit", zwrócił się do swojego gościa posła Rafała Komarewicza z Klubu Parlamentarnego Polska 2050 - Trzecia Droga, zastępcy przewodniczącego sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. - Jeżeli chodzi o dymisję w rządzie, to są to decyzje premiera - odparł gość programu. - Ja z ministrem Kropiwnickim - powiedzmy w cudzysłowie - współpracowałem, jeśli chodzi o odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa. Niestety, współpracy nie było. Teraz, po tym artykule (Wirtualnej Polski - przyp. red.), wiadomo, o co w tym wszystkim chodziło. Są koledzy, których pan minister po prostu stawia na stanowiska i dlatego tej ustawy najprawdopodobniej nie ma - dodał, mówiąc o ustawie o odpolitycznieniu spółek Skarbu Państwa (poseł pilotował pracę nad tym projektem ustawy - przy. red.). Przypomniał, że resort aktywów państwowych zapowiedział w zamian za to wprowadzenie Kodeksu dobrych praktyk. - Kodeks dobrych praktyk, to są tylko wytyczne, zalecenia. Jak widzimy w przypadku Totalizatora Sportowego, zalecenia mogą być, a i tak minister Kropiwnicki robi swoje - zauważył poseł Rafał Komarewicz.