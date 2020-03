Kronaworus. Robert Biedroń krytykuje prezydenta. "Nie potrzebujemy harcerza, a meża stanu"

Czy da się przesunąć ten termin oddalić bez zmian Konstytucji czy też bez wprowadzenia stanu wyjątkowego Oczywiście wiem że ze względów formalnych się nie da albo musi być stan wyjątkowy albo stan klęski żywiołowej długiemu się zasnąć stan wojenny no to już mam stan wojenny Raczej to nie wchodzi w rachubę Mam nadzieję ale tak musi musi dojść do jednej z tych trzech sytuacji żadne dwie pierwsze są bardzo prawdopodobne ale to rząd będzie oceniał ja dzisiaj nie widzę na razie przesłanek do wprowadzenia stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej bo to nie jest ta sytuacja jeszcze ale wiem że ta największa fala dopiero podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego i to już Jest też informacja medialna dowiedzieliśmy się że ilość zakażeń będzie lawinowo teraz dorosła za tydzień dwa tygodnie dojdzie do co najmniej 1000 zakaża o tym mówił minister zdrowia o takim razie jak Pan obserwuje Mówi pan że kampania zeszła Na drugi plan spotkań nie ma czy to co robi w tej chwili prezydent to jest czy robienie sobie dobrej reklamy na koronawirus się boi takie zarzuty się pod kątem prezydenta pojawiają jak patrzę na prezydenta ubranego w tym państwie tego nie pokazuje ci ale mundurek harcerski No to dzisiaj nie potrzebujemy Harcerza Dzisiaj potrzebujemy męża stanu który stanie przed Polakami Polakami powie tak to ja jestem tym który z koordynuje wszystko zabezpieczy tutaj na spolki Polaków przed tym niebezpieczeństwem będę pilnował nadzorował monitorowanie bawił się w harcerstwo chociaż to jest bardzo ważne tylko nie oczekujemy tego prezydenta prezydent Powinien dzisiaj być mężem stan był takim silnym człowiekiem który pokaże w tych trudnych że dba o nas wszystkich jest takim dobrym ojcem który będzie nas tutaj wszystkich chronił Widocznie mamy taki deficyty mężów stanu bo czy mężem stanu jest grotki Który leci na wakacje do Włoch potem wraca prowadzi obrady senatu i korzystając z okazji tak jak twierdzi PIN spróbuję zmieniać regulamin żeby wziąć dla siebie więcej władzy za są dwie różne sprawy po pierwsze prawo i sprawiedliwość wykorzystuje tą sytuację do celów politycznych co nie powinno mieć miejsca w tej w tej atmosferze którą dzisiaj mamy jakiekolwiek polityki jest tutaj niedobre niepotrzebne ale druga sytuacja wyjazd pana marszałka grodzkiego obnaża brak procedur to znaczy Polskie Państwo w tej kwestii nie gotowane nikt nie powinien dopuścić do tego że kiedy wiemy jakie jest zagrożenie we Włoszech kiedy wiemy co tam się dzieje ktokolwiek tej rangi wyjedzie w tym czasie do tego epicentrum rozprzestrzeniania się koronawirusa jak on patrzył na to co się wczoraj dzieje w senacie zerwanie kworum próbowanie zmiany zmienić regulamin to to myślę że to nie ten powinien się Power dzisiaj polityce zajmowała że marnują energię na rzeczy które chyba nie oczekują Polska i Polacy od senatorów i to nie jest dobre to jest demotywujące dla innych cena C klasa polityczna dzisiaj powinna pokazać swoją Solidarność swoją jedność i myślenie o dobrze byłoby Karczewski pokaże solidarność z obecnym marszałkiem grodzkim jak pan widzi ja pokazuje to znaczy uczestniczy w radzie Bezpieczeństwa Narodowego przygotowałem pakiet antykryzysowy rozmawiam merytorycznie jest Polsce klasa polityczna część polityków którzy mają bardzo rozsądnie Zresztą większość kandydatów na prezydenta także jak pan zobaczy zachowuje się bardzo rozsądnie mnie histeryzuje nie panikuję nie zbijać napisał politycznego na tym wstrzymaliśmy nasze nasz obiad po Polsce naszych działaniach pankanin