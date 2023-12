Król na czele Niemiec. Obywatele Rzeszy mieli przejąć Berlin

Prokuratura federalna zarzuca 27 oskarżonym m.in. przynależność i wspieranie organizacji terrorystycznej o nazwie Obywatele Rzeszy (niem. Reichsbuerger), która przymierzała się do obalenia niemieckiego rządu. Postępowania w tej sprawie mają być prowadzone przed sądami okręgowymi we Frankfurcie nad Menem, Monachium i Stuttgarcie. Do sądu we Frankfurcie już wpłynął akt oskarżenia przeciwko 10 członkom grupy, w tym "najwybitniejszym osobistościom".