"Król memów" na listach Konfederacji. "Nie mam zdania"

Gościem w programie "Tłit" Wirtualnej Polski był samorządowiec Stanisław Derehajło, kandydat z podlaskiej listy Konfederacji do Sejmu. Jest szerzej rozpoznawalny jako twarz memów znanych pod hasłem "panie Areczku". Patryk Michalski pytał go o kontrowersyjne propozycje programowe Konfederacji. Partia Sławomira Mentzena opowiada się m.in. za całkowitą likwidacją ZUS-u. Tymczasem Derehajło stwierdził, że w tej sprawie "nie ma zdania". - Nie można na takie pytanie odpowiedzieć jednym słowem. Musimy przeprowadzić reformę finansów publicznych, spojrzeć na to, kto będzie płacił składki na nas, gdy przejdziemy na emeryturę - oświadczył. Konfederacja opowiada się też za likwidacją 800 plus i dopuszczeniem klapsów jako formy kary stosowanej wobec dzieci. W obu tych przypadkach Derehajło wyraził swój przeciw, wbrew stanowisku partii z której list kandyduje. Na koniec podziękował za tytułowanie go "królem memów". - Mamy jednego "króla muzyki", teraz będziemy mieli "króla memów", to jest bardzo ciekawe - podsumował.