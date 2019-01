"Król dopalaczy" usłyszał wyrok. Czeka go odsiadka

Dawid B. na biznesie związanym z substancjami psychoaktywnymi zarabiał nawet 5 milionów rocznie. Teraz "król dopalaczy" trafi do więzienia. Łódzki sąd skazał go na 3,5 roku pozbawienia wolności.

- Sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób poprzez świadome wprowadzenie do obrotu szkodliwych dla życia i zdrowia substancji o działaniu psychoaktywnym znajdujących się w sprzedawanych produktach, co z uwagi na wskazany skład chemiczny, a także zmienny i nieznany skład ilościowy szkodliwych substancji, stworzyło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, w tym tych, które w wyniku ich zażyciu uległy zatruciu i były hospitalizowane - uzasadniała wyrok sędzia Ewa Markowicz.

Wyrok nie jest prawomocny. Dawid B. nie przyznał się do winy, a jego obrońcy zapowiadają apelację. - Opinie biegłych, które były decydujące w tej sprawie, były sprzeczne z tym, co przedstawił sąd - mówił obrońca "króla dopalaczy" Bronisław Muszyński. - To jest podstawa naszej innej oceny stanu faktycznego w tej sprawie. W naszej ocenie materiał dowodowy zgromadzony w tej sprawie nie dawał podstawy do takiego rozstrzygnięcia - dodał.