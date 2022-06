Krok milowy chińskiej floty wojennej. Fujian zwodowany

Według szacunków Pentagonu Fujian mógłby zostać oddany do użytku w 2024 roku. Do 2035 roku mają zostać zwodowane co najmniej trzy kolejne chińskie lotniskowce. Dla porównania amerykańska marynarka wojenna dysponuje obecnie jedenastoma lotniskowcami. Pod względem liczby okrętów wojennych Chiny posiadają największą flotę wojenną na świecie, liczącą około 355 okrętów i łodzi podwodnych.