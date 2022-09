Kret w Pradze. Przekazywał tajne informacje rosyjskiemu wywiadowi

Jak powiedział Denikowi N rzecznik resortu Ladislav Sticha, przeciek po raz pierwszy został odkryty kilka lat temu. Służby rozpracowały agenta. Wiadomo już, że rosyjski wywiad wykorzystał jego słabość do kobiet i pieniędzy, by zaangażować go do swoich celów.