Kremlowski urzędnik ostrzega. Rosja i USA "na skraju konfliktu zbrojnego"

Fiński ekspert ds. wojskowości Emil Kastehelmi wskazał w rozmowie z "Iltalehti", że na takim ataku skorzystałaby wyłącznie Rosja. - To raczej wojna informacyjna, z materiałami wybuchowymi jako przyprawą - mówił. - Na pewno przyczyniłoby się to do wewnętrznych działań propagandowych Rosji i w pewien sposób wzmocniło te narracje powielane przez Rosjan o uzasadnieniu wojny i jakimś rzekomym zagrożeniu ze strony Ukrainy - dodał.