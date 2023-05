Rewolucja w Czechach. Zupełnie nowy sposób na piratów drogowych

Jak informuje CNN Prima News, kierowca, który stracił prawo jazdy lub wykryto podczas badania u niego obecność narkotyków i alkoholu, jeśli będzie chciał ponownie usiąść za kierownicą, będzie musiał przejść 20-godzinny program terapii grupowej z psychologami ruchu. W dodatku sam będzie musiał za to zapłacić. Cena jednego kursu może sięgać 12 000 koron, czyli ok. 2 350 złotych. Uwzględnia to nowe rozporządzenie Ministerstwa Transportu.