Kremlowska propaganda o exodusie z Ukrainy. Straż Graniczna uspokaja

- Wzrost ruchu tradycyjnie już, jak co roku, związany jest z okresem świąteczno-noworocznym - zaznaczył Sienicki.

Dłuższe kolejki na granicy zaczęły się tworzyć 20 grudnia, ale nie odnotowano 150 tys. osób chcących wjechać do Polski . W kulminacyjnym momencie 22 grudnia granicę przekroczyło prawie 89 tys. obywateli Ukrainy, z czego większość wyjechała z Polski.

Prokremlowskie źródła sugerują, że ruch na granicy jest spowodowany obawami Ukraińców przed obniżeniem wieku mobilizacyjnego. Obecnie na wojnę mogą być powołani mężczyźni od 25 lat, a w 2025 r. wiek ten może zostać obniżony do 18 lat. Jednak Straż Graniczna nie potwierdza ani liczb, ani samego zjawiska.

- Na pewno wśród Ukraińców jest niepokój związany z ewentualnym obniżeniem wieku mobilizacyjnego, jeśli nie do 18, to do 22 lub 23 lat, ponieważ jest przekonanie, że wojna może jeszcze trwać długo - powiedział Adamski.