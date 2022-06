Kreml prosi dziennikarzy. "Mają o tym nie mówić"

Ten mechanizm tłumaczy inny rozmówca. - Kiedy mówimy o okrągłej dacie, pojawia się pytanie: co zostało osiągnięte do tej pory? Tak było od czasów sowieckich, kiedy obowiązywały plany pięcioletnie. Teraz okazuje się, że nie ma niczego do zaprezentowania ludziom. Można powiedzieć, że udało się zająć niektóre miasta, ale ich nazwy niczego Rosjanom nie mówią - wyjaśnia źródło.