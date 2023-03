Kreml ocenzurował nagranie z Putinem w Mariupolu. Tego już nie słychać

Putin w Mariupolu. Co pokazała kamera

Na oficjalnym nagraniu opublikowanym przez Kreml po wizycie Putina, widać go na podwórzu przed budynkami, które wyglądają na niedawno wybudowane. Przed nim stoi grupa ludzi, z którymi prowadzi on rozmowę. Poza nimi na podwórzu nie ma nikogo, panuje ciemność. W trakcie rozmowy słychać z daleka głos kobiety krzyczącej: "to wszystko nieprawda! To wszystko jest na pokaz!". Po tych słowach widać, jak rosyjski wicepremier Marart Chusnullin i inni ludzie stojący za plecami Putina odwracają się, usiłując zorientować się, skąd dochodzi głos.