Kredyt studencki 2022/2023. Dla kogo? Trzeba spełnić warunki

Pożyczka studencka na edukację obejmuje okres nie dłuższy niż 6 lat. W przypadku doktorantów okres ten skraca się do 4 lat. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli jeszcze 30. roku życia, zaś w przypadku doktorantów starać się o finansowanie można do 35 lat. Osoby, które jeszcze nie rozpoczęły studiów również mogą ubiegać się o kredyt. W tym przypadku wypłata środków następuje po potwierdzeniu statusu studenta. Pieniądze są przelewane na wskazane we wniosku konto przez cały rok akademicki (10 miesięcy) – do tego okresu nie wliczają się wakacje i przerwy w czasie nauki.