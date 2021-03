Kraśko bezlitosny dla ministra w programie na żywo

To była wyjątkowo trudna rozmowa dla Michała Wójcika. Minister w KPRM był gościem "Faktów po faktach", które tego dnia prowadził Piotr Kraśko. Nie obyło się bez trudnych pytań i szybkich ripost ze strony dziennikarza. Wójcik zapamięta ten wywiad na długo. O czym była rozmowa?

Dziennikarz zaczął od pytań o unijny Fundusz Odbudowy, którego nie chce poprzeć Solidarna Polska. Wójcik powtórzył w TVN24, że jego partia "konsekwentnie mówi 'nie' dla uwspólnotowienia długu". - Mówimy "nie" dla federalizacji Unii Europejskiej, czyli stworzenia jednego państwa - dodał.

Kraśko dopytał jednak, w którym momencie premier Mateusz Morawiecki zgodził się na federalizację i stworzenie jednego państwa. – Chciałbym zapytać, czy pan redaktor ma pewność, że Unia Europejska w ogóle może pożyczać pieniądze? Bo ja nie mam tej pewności. Nie ma podstawy prawnej w traktatach – odparł były wiceminister sprawiedliwości.

Prowadzący zwrócił uwagę, że Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński zgadzają się na postanowienia szczytu UE, który przyjął założenia Funduszu Odbudowy.

- Więc są dwie możliwości: albo chcą jednego państwa unijnego, albo są niekompetentni i nie rozumieją, na co się godzą – stwierdził prowadzący.

– Proszę tak nie stawiać tej sprawy, że ktoś jest kompetentny czy niekompetentny – zaproponował Wójcik. – A dlaczego nie? Dlaczego obywatel nie może zastanawiać się, czy ludzie, którzy rządzą krajem są kompetentni? – dopytywał Kraśko.

W dalszej części rozmowy Wójcik stwierdził, że "nikt mu nie powie", że mechanizm łączący wypłatę środków UE z praworządnością "to dobra rzecz".

– Muszę zdementować te informacje, bo na to zgodzili się wszyscy przywódcy UE. Twierdzenie, że nikt tego nie powie, nie jest zgodne z prawdą – odparł mu Kraśko.

Dziennikarz przypominał, że Jarosław Kaczyński słyszy to, co mówi Solidarna Polska i dalej jest "za" postanowieniami szczytu UE. Wójcik odparł, że rozmowa między Solidarną Polską a PiS-em na sporne tematy to "ubogacająca dyskusja".

Co z adopcją przez pary homoseksualne?

W rozmowie poruszono też wątek adopcji przez pary jednopłciowe. Ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt zakazujący adopcji osobom homoseksualnym.

– Osoba samotna również może adoptować dziecko. To jest na zasadach wyjątku, ale tak jest. Jeżeli ta osoba ma wspólne pożycie z inną osobą tej samej płci, to my mamy obowiązek chronić dobro dziecka. Obiecaliśmy to naszym wyborcom – przekonywał Wójcik.

Oświadczenie majątkowe Obajtka

Pojawiło się też pytanie o prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, który – jak ujawniła "Gazeta Wyborcza” – nieformalnie kierował firmą w czasach, gdy pełnił funkcję wójta Pcimia.

Kraśko zapytał, czy Obajtek powinien ujawnić swoje oświadczenie majątkowe z tamtego okresu.

– Jako dziennikarz nagrodzony Telekamerą stawia mi pan pytania z tezą. (...) Dlaczego do mnie pan kieruje to pytanie? – zastanawiał się polityk. – Jeżeli pan ma doświadczenie dziennikarskie, to jest piękny zawód, można zawsze wrócić – odpierał prowadzący. – Wspaniale. A pan, jeśli stawia pytanie z tezą, może również uprawiać politykę – stwierdził Wójcik.

