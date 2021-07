Pies w upale w aucie. Kłótnia o wybitą szybę

Co najmniej godzinę w rozgrzanym samochodzie czekał na swojego pana wycieńczony pies. Mężczyzna nie zostawił mu nawet nic do picia, a temperatura w cieniu przekraczała 30 st. C. Gdyby nie przypadkowy przechodzień, mogłoby dojść do jeszcze większego nieszczęścia.