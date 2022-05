Zabił niepełnosprawną konkubinę. Grozi mu dożywocie

Do zbrodni doszło 13 listopada ubiegłego roku w Słomnikach (pow. krakowski). W domu, w którym Arkadiusz C. mieszkał wraz z partnerką, odbyło się tego dnia zakrapiane spotkanie towarzyskie. W libacji uczestniczył jeszcze jeden mężczyzna. W pewnej chwili między nim a gospodarzem doszło do bijatyki.