Potworny wypadek na budowie. Nie żyje 26-latek. Jego ojciec walczy o życie

Do tragedii doszło w poniedziałek ok. godz. 14. Na działkę, na której budowany jest dom jednorodzinny przyjechała betoniarka. Jej kierowca i jednocześnie operator urządzenia do wylewania betonu, w czasie prac związanych z układaniem fundamentów w niefortunny sposób uniósł zbiornik z betonem. Operator zawadził o linie średniego napięcia, a rażeni prądem zostali 26-letni mężczyzna i jego 49-letni ojciec.