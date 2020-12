Strajk Kobiet. Prokuratura przyjrzy się decyzjom Jacka Majchrowskiego

Strajk Kobiet. Jacek Majchrowski o determinacji protestujących

"Jest oczywiste, że każda pracownica urzędu, która będzie chciała dołączyć do tej inicjatywy, ma do tego pełne prawo" - pisał wówczas Majchrowski. "Nie będę utrudniał ani zniechęcał do przystąpienia do strajku i mam nadzieję, że tak samo postąpią też inni krakowscy pracodawcy" - dodał