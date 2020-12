Strajk Kobiet. Marta Lempart: To jest ogromna pokusa, żeby olewać ludzi, jak PiS

Marta Lempart, goszcząc w poniedziałek w radiu TOK FM, zapytana została o dalsze plany Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz kolejne manifestacje. - Jedyna pewna data to jest 8 marca i 3 października (...) Zapewne rząd nam dostarczy paliwa, bo oni nie są w stanie się powstrzymać - odpowiedziała.

Lempart dodała jednocześnie, że obecnie "skupiamy na Radzie Konsultacyjnej", która powołana została ponad miesiąc temu. - Będziemy wdrażać narzędzie, które będzie już masowym narzędziem konsultacyjnym, dla osób, które chcą sobie odpowiedzieć na pytanie, po co protestujemy, jak chcemy do tego dojść i chcą porozmawiać o rozwiązaniach i o tym, co można zrobić teraz - zaznaczyła.