Donald Tusk drwi z Kaczyńskiego i udostępnia zdjęcie

Do takich widoków mieszkańcy Żoliborza zdążyli się już przyzwyczaić. Kordony policyjnych samochodów coraz częściej wpisują się w krajobraz ulicy, przy której mieszka prezes PiS.

Kontrola u Jarosława Kaczyńskiego. Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje

"Oczywiście prywatna ochrona za pieniądze podatników czuwa. Przed jego willę nie dało się podjechać. Tyle policji, że ojoj..., ale jak wyjrzy dobrze przez okno, to zobaczy" - napisał Kołodziejczak. Lider protestu rolników zaznaczył jednak, że jeżeli prezes wyjrzy z okna, to zobaczy jaja, świnie i kapustę rozłożone tak blisko swojego domu, jak tylko było to możliwe.