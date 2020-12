Protest rolników w Warszawie. W nocy byli w pobliżu domu Kaczyńskiego

"Oczywiście prywatna ochrona za pieniądze podatników czuwa. Pod jego wille nie dało się podjechać. Tyle policji, że ojoj...ale jak wyjrzy dobrze przez okno to zobaczy" - napisał Kołodziejczak.

Protest rolników w Warszawie. "13 grudnia zobaczył"

"Nie będzie nam Kaczyński rolnictwa niszczył. Nie widzi dramatu rolników. Nie widzi, że my wyrzucamy nasze produkty, Nie widzi, co robi z rolników handel oparty na korporacjach. To 13 grudnia zobaczył" - napisał Michał Kołodziejczak.